Учитель заявил, что отдых в бархатный сезон не повлияет на успеваемость школьников

В иных случаях он может продолжать обучаться, например, дистанционно.

Если отпуск родителей школьника выпадает на начало учебного года и бархатный сезон, то у ребенка не должно быть никаких проблем. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук и историк Александр Снегуров.

«Никакого ухудшения здесь не будет в плане успеваемости, если это действительно две недели, а не полтора месяца. Как раз в сентябре повторение идет», — считает он.

Заслуженный учитель РФ объяснил, что новый материал школьники начнут изучать только во второй половине сентября. С другой стороны, на сегодняшний день в мире существует такая возможность, как общение на дистанции при помощи гаджетов.

«Человек может присоединиться к занятию дистанционно, если такая аппаратура есть, получить задание, побеседовать с педагогом, выполнить задание. Так что не вижу в этом ничего страшного и опасного», – добавил Снегуров.

Напомним, в Новосибирске школьники создали 20 творческих граффити на тему космоса.

НапомниПодробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/17082023/609131?utm_source=CopyBВ иных случаях он может продолжать обучаться, например, дистанционно,