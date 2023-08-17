В Новосибирске арестовали девушку-трансгендера за критику СВО

В Новосибирске арестовали 18-летнюю девушку трансгендера по делу о экстремизму.

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 18-летней девушки-трансгендера, которая обвиняется в призывах к экстремизму. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

По данным собеседника, она вела Telegram-канал, на котором высказывалась против СВО. Кроме этого, девушку внесли в список экстремистов под двумя именами — Павел Л. и Мира Л. Известно, что девушка сменила документы несколько месяцев назад, до вступления в силу закона о запрете смены пола.

В настоящее время она находится дома под подпиской о невыезде.

Сотрудники ФСБ произвели обыск в квартире, где девушка жила со своим партнером, и изъяли у них технику и паспорта.

Напомним, в Новосибирске отменили уголовное дело о хулиганстве после избиения подростка на игровой площадке.