В Новосибирске прокуратура проверила транспортную развязку «Кольцо Ада»

Транспортную развязку «Кольцо Ада» проверила прокуратура в Новосибирске.

В Новосибирске прокуратура выехала с комиссией на проблемный участок города, который местные жители называют «Кольцом Ада». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выехали исполняющий обязанности прокурора города Виталий Зулин, сотрудниками мэрии, МКП «Горэлектротранспорт», ГКУ «Мост», ГИБДД, представителями группы «ВИС» и общественной организации «Автовладельцы России». Виталий Зулин провёл инспектирование транспортной развязки «площадь Труда — площадь Энергетиков», на которой после изменения организации дорожного движения произошли заторы.

«На месте заслушаны работники подрядной организации, производящей строительство четвертого моста через реку Обь, мэрии и ГИБДД, обследован надземный пешеходный переход, обсужден срок ввода его в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, было принято решение по вопросу решения проблемы остановки трамваев на проезжей части, из-за чего часто образовывались пробки.

Напомним, что 17 августа в Новосибирске на площади Труда сломался трамвай. Он остановился ровно посреди проезжей части, перегородив движение в сторону площади Энергетиков автомобилям из обеих полос движения. Из-за этого образовалась пробка