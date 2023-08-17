В Новосибирске на площади Труда образовалась пробка из-за сломанного трамвая

В Новосибирске трамвай сломался на площади Труда.

Утром в четверг, 17 августа, в Новосибирске на площади Труда сломался трамвай. Из-за этого образовалась пробка, сообщают в группе "АСТ-54" Вконтакте.

Трамвай остановился ровно посреди проезжей части, перегородив движение в сторону площади Энергетиков автомобилям из обеих полос движения.

Это уже не первая авария трамвая на площади Труда после изменения схемы движения автомобилей. Один из подписчиков Telegram-канала "АСТ-54 Black" опубликовал видео, на котором видно, как трамвай при проезде через дорогу цепляется проводами за троллейбусные контакты. По всей видимости, при соприкосновении происходит короткое замыкание, и трамвай останавливается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что средний износ трамвайного парка в Новосибирске составил 80%. В городе находится 168 трамвайных вагонов, из них курсируют 123 единицы. Остальные необходимо отремонтировать или модернизировать.

Также почти половина трамвайных путей в городе подлежит ремонту. По планам 2023 года планируется отремонтировать участок на левом берегу общей протяжённостью 3,1 км. К 2024 году должны привести в порядок рельсы ещё на трёх улицах. Общая же длина трамвайных путей в Новосибирске составляет 137,5 км.