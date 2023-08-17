В Новосибирской области мать погибшего на СВО бойца хочет лишить его отца выплаты

У жительницы Новосибирской области на СВО погиб сын. Она просит суд лишить ее бывшего мужа права на выплату за потерю в семье.

В Барабинский районный суд Новосибирской области поступил иск от матери военного, который погиб во время СВО. Она оспаривает право отца бойца получить единовременную выплату после смерти их сына. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

В причинах женщина указала, что с 1995 году мужчина не участвовал в жизни сына, не исполняет родительские обязанности, практически не платил алименты. Поэтому он не имеет права на получение выплаты в 5 млн рублей, которую платят членам семьи в равных долях.

Первое заседание по данному иску назначено на 20 сентября 2023 года.

Напомним, в Бердске простились с фитнес-инструктором, погибшим в ходе СВО.