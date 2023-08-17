В Новосибирской области мужчину осудили за убийство девятилетней давности

Жителя Новосибирской области признали виновным в причинении тяжкого вреда, повлекшего за собой смерть.

В 2014 году житель города Карасук под Новосибирском причинил другому мужчине тяжкий вред здоровью, который повлёк за собой его смерть. До 2021 года следователи не могли найти достаточные доказательства, и только 2 года назад следствие продвинулось. К 2023 году на подозреваемого набралось достаточное количество улик, и его осудили на 15 лет колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по НСО.

В июне 2014 года жительница Новосибирского района сообщила об исчезновении её сожителя во время его командировки в Карасуке. Было возбуждено уголовное дело, но значимого хода оно не получило.

К 2021 году медленная, но планомерная работа дала плоды: появилась информация о том, что к убийству мог быть причастен житель Карасука, которого ранее неоднократно судили. Следствие возобновили, начали опрашивать свидетелей, и выяснили, что в мае 2014 подозреваемый встретил в городе незнакомца, взялся подвезти его в одно из сёл. Во время поездки водитель добавил в спиртные напитки большое количество лекарственных препаратов. Выпивавший во время поездки пассажир потерял сознание. Водитель забрал его имущество на сумму около 5 тысяч рублей, а затем обнаружил, что мужчина умер.

Чтобы скрыть преступление, извозчик спрятал тело где-то в Красноозерском районе — точное место всё еще не установлено.

Во время следствия осуждённый активно мешал сотрудникам СКР — но это только усугубило наказание. Показаний свидетелей, экспертиз, осмотров, полиграфического исследования и иных мер хватило, чтобы установить виновность мужчины.

«Приговором суда виновный осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что находившегося 7 лет в розыске кемеровского насильника сбила машина.

Также в Новосибирске 57-летнего мужчину осудили на 9 лет за жестокое убийство 35-летней давности.