В Новосибирской области сбитая полицейским девочка получила сотрясение и перелом ноги

Шестилетняя девочка из Карасука под Новосибирском остаётся в больнице после ДТП.

В городе Карасук Новосибирской области полицейский сбил шестилетнюю девочку, которая в сентябре готовилась пойти в первый класс. Теперь она госпитализирована в Карасукскую районную больницу с сотрясением мозга и переломом ноги.

Выяснилось, что девочку сбил участковый инспектор полиции. Он скрылся с места аварии, не вызвав скорую помощь для пострадавшей. Позже он сам явился в отделение полиции с повинной.

Мать девочки год назад лишилась мужа, и теперь воспитывает троих детей одна. Шестилетняя девочка — старший ребенок в семье. Пока женщина проводит время с ней в больнице, с двумя младшими детьми остаются тётя и соседка.

На полицейского возбудили уголовное дело из-за оставления в опасности пострадавшего в аварии и отстранили от работы в МВД.

Расследование дела контролирует районная прокуратура.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подростка отправили в колонию за подготовку теракта. Его уговорили сделать взрывное устройство и заложить его в паспортном отделе из-за национальной ненависти к гражданам стран Центральной Азии. Теперь его осудили на 4 года колонии.