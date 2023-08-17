Водители из Бердска пожаловались на заблокированный объезд во время ремонта дороги

В городе Бердске под Новосибирском разгорелся скандал: пока ремонтируют одну из главных улиц – Комсомольскую, некоторые предусмотрительные жители решили перекрыть объездные пути через свои дворы.

Сейчас на улице Комсомольская в Бердске идёт ремонт теплотрассы, и она перекрыта. Между тем, эта магистраль является одной из центральных, и считается дублёром главной артерии города – улицы Ленина. Из-за работ в центре Бердска наблюдаются пробки.

«Все водители, начиная от жильцов, заканчивая доставкой продуктов в магазины и маршрутчики, стиснув зубы, вынуждены были объезжать этот пресловутый затвор по дворам, ведь это необходимость. И что же вы думаете? На Ленина, 39 просто решили перекрыть свой двор»,

- появился пост в группе «Подслушано Бердск» в социальной сети «ВКонтакте».

Желающих найти объездной путь встретили вот такие жёлтые шапочки. Среди автолюбителей возник скандал, ведь если перекрыть ещё несколько дворов с адресами – улица Ленина,43, Комсомольская,32, Комсомольская, 17 и ближайший двор на Лелюха – то Бердск окажется просто заблокирован.

«Куда смотрит администрация города, это же саботаж, можно же было, и потерпеть пару-тройку дней эту вынужденную меру», — возмущены автолюбители.

Местные жители рассказывают, что пытались жаловаться в диспетчерскую УК, но там ничего не знают о перекрытии дороги. Часть автолюбителей предлагают ночью решить проблему самостоятельно – передвинуть блоки.

Напомним, в Бердске сейчас идёт глобальный ремонт и реконструкция дорог. Так, в минувшие выходные, 13 августа, была перекрыта на въезде трасса Р-256. Это было связано со строительством дорожной развязки в районе вокзала: устанавливали рамные металлические опоры на Вокзальной магистрали. В качестве объездных путей в администрации Бердска называли улицы Спортивную, Ленина и Первомайскую.