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общество

Врач Демьяновская назвала продукты, укрепляющие кости

Freepik, authors: Mohammed Haneefa Nizamudeen

По ее словам, важно употребляться продукты, в составе которых присутствует кальций.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с Pravda.Ru рассказала, как развивается остеопороз и какие продукты помогут сохранить кости крепкими.

По словам специалиста, нет специфических диет, которые помогут остановить или предотвратить остеопороз. В качестве общей профилактики развития болезни следует отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Дело в том, что эти привычки могут снижать синтез половых гормонов, они также ухудшают всасывание кальция в кишечнике. Умеренная физическая активность тоже будет полезна.

В рацион врач порекомендовала включать молоко, творог, а также кунжут и твердые сыры.

Напомним, травматолог перечислил главные признаки разрыва мышц.

#здоровье #врач #кости
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Дарья Бочкун
журналист

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