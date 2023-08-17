Врач Демьяновская назвала продукты, укрепляющие кости

По ее словам, важно употребляться продукты, в составе которых присутствует кальций.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с Pravda.Ru рассказала, как развивается остеопороз и какие продукты помогут сохранить кости крепкими.

По словам специалиста, нет специфических диет, которые помогут остановить или предотвратить остеопороз. В качестве общей профилактики развития болезни следует отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Дело в том, что эти привычки могут снижать синтез половых гормонов, они также ухудшают всасывание кальция в кишечнике. Умеренная физическая активность тоже будет полезна.

В рацион врач порекомендовала включать молоко, творог, а также кунжут и твердые сыры.

Напомним, травматолог перечислил главные признаки разрыва мышц.