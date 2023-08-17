Жители Новосибирска спешат завершить сделки по квартирам

Количество желающих купить квартиру резко увеличилось в Новосибирске.

В Новосибирске резко увеличилось количество желающих купить квартиру из-за повышения ключевой ставки. К ним относятся покупатели, которым банки одобрили ипотеку до 15 августа 2023. Об этом сообщили в «BFM-Новосибирск».

Как отмечают эксперты, это предсказуемое поведение для потребителей. Как правило, после одобрения ипотеки люди затягивают с решением, а порой и вовсе отказываются от этой затеи. Однако резкое повышение ипотечных ставок заставило новосибирцев поторопиться с покупкой.

«На вторичном рынке сейчас начался ажиотаж. Будут сметать всё. Покупатели в ближайшую неделю поспешат воспользоваться уже одобренной ипотекой со старыми ставками. Потом наступит затишье, так как ипотечные ставки будут на уровне 13%. Это уже очень большие деньги», — рассказала основатель независимого Московского бутикового агентства недвижимости для семей CHili Надежда Дубинина.

По её словам, часть спроса уйдет в новостройки, так как ставки там остаются пока прежними: 8% — господдержка, 6% — семейная, 5% — IT- ипотека.

Напомним, что ставки на ипотечные кредиты на рынке выросли в диапазоне 0,5-1 процентных пункта.