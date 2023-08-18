Беспилотник ВСУ упал на территории Экспоцентра в Москве

Городские власти и Минобороны подтвердили информацию об атаке на на Москву.

В ночь на 18 августа, в районе Экспоцентра в Москве, произошло падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как сообщили Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны при пролете на город. Уточняется, что инцидент не причинил значительных разрушений и жертв.

По данным экстренных служб, обломки БПЛА упали на территорию Экспоцентра, частично повредив наружную стену одного из павильонов.

Минобороны назвало случившееся «очередной террористической атакой с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области». Ведомство указало на причастность киевского режима к атаке.

Напомним, от Новосибирской области в зону СВО отправили палатки и накидки-невидимки.