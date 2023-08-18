Каждый второй житель Новосибирска пытается изменить своего партнёра

Изменить своего партнёра пытается половина жителей Новосибирска.

Согласно данным исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сети сайтов знакомств Мамба, 48% жителей Новосибирска пытаются изменить свою вторую половинку. Это может происходить как осознанно, так и нет.

Большая часть опрошенных мужчин и женщин (53% и 56% соответственно) отмечают, что отношения помогут найти новые увлечения, хобби и интересы. Треть респондентов надеятся изменить свой образ жизни и выработать новые полезные привычки в отношениях.

По мнению 27% женщин, отношения поспособствуют положительным переменам в жизни: смене работы или переезду в другой город. Однако 40% мужчин боятся, что вторая половинка может испортить их качество жизни. Например, сбить режим сна или вызвать тягу к вредным привычкам.

На самом же деле, находясь в отношениях с девушкой, мужчины ведут здоровый образ жизни (39%) и постоянно учатся чему-то новому (39%). Каждый пятый мужчина получил дополнительное образование (например, водительские права) и отказался от компьютерных игр. Шестая часть мужчин стали реже видеться с друзьями.

Тем временем лишь треть женщин в отношениях начали вести здоровый образ жизни. Реже проводить время с друзьями стали 14% девушек. Получить дополнительное образование и сократить ввремяпровождение с гаджетами.

Почему партнёры меняют друг друга объясняли психолог Budu Кристина Ивкова. По её мнению, в начале отношений люди либо не замечают недостатков друг друга, либо ещё не знают о них. Желание изменить возлюбленного приходит лишь со временем. Как правило, такие попытки могут вызвать раздражение и разочарование у обоих партнёров. Психолог отметила, что пытаться подстроиться под чужие ожидания не должен никто.

«Примечательно, что когда оба человека в паре развиваются, или один позитивно мотивирует другого к переменам и увлечениям, то это говорит о подсознательной готовности человека принимать новый опыт и совершенствоваться. В случае, когда один человек одержим улучшением другого, при явном сопротивлении, то это свидетельствует о нездоровых тенденциях созависимости в паре», — говорит Кристина Ивкова.

Напомним, что в Новосибирске замуж за IT-специалиста хотят выйти 72% девушек.