Мэр Новосибирска Локоть опроверг снос «замороженного» долгостроя на улице Связистов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг сведения о демонтаже долгостроя на ул. Связистов, «замороженного» свыше десяти лет назад.

Градоначальник сообщил, что никакого сноса не будет. Об этом он заявил сегодня, 18 августа, в ходе онлайн-встречи с журналистами.

На днях местная пресса указала на начало разбора коробки высотой в 5 этажей по ул. Связистов. Жители областного центра видели находящуюся на площадке строительную технику, которую задействовали для демонтажа конструкций недостроенного объекта. Локоть подчеркнул, что на участке завершат жилое строительство с привлечением новых инвесторов.

«Возможно, сейчас они проводят подготовку к возобновлению строительства, несколько проект меняют, но в целом, это будет завершенный объект — жилой комплекс и эти обязательства будут выполнены», — сказал мэр.

Как ранее писал Сиб.фм, Анатолий Локоть пообещал убрать шашлычную рядом с Монументом Славы в Новосибирске. Горожане не раз жаловались на шум и дым из данного заведения общепита.