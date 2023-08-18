Новосибирский нутрициолог Конина предупредила о риске диареи от кабачков

Конец лета — это традиционное время для сбора кабачков. Однако помимо пользы, у этих овощей есть и опасные последствия, считает нутрициолог Наталья Конина.

В интервью «МК в Новосибирске» специалист рассказала, что в кабачках содержится много калия, витаминов группы В и антиоксидантов. Также в нем мало калорий, поэтому этот овощ является диетическим.

Кабачок можно есть и в сыром, и в приготовленном виде. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта от сырого кабачка стоит отказаться, чтобы не спровоцировать рецидив заболевания.

Также Конина считает, что лучше есть кабачки, выращенные на своей даче или приобретенные в надежных местах. Тогда в организм не попадут различные гербициды и пестициды.

Если у кабачка горьковатый вкус, есть его не стоит. Такой привкус ему придает кукурбитацин. Это вещество может вызвать диарею, тошноту, рвоту.

Напомним, град в Новосибирской области уничтожил урожай дачников.