Под Новосибирском похоронят погибшего на СВО 23-летнего Максима Радченко

Военнослужащий Максим Радченко, родом из-под Новосибирска, погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Бойца не стало 7 мая текущего года, когда он исполнял боевую задачу в зоне СВО. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит».

Радченко служил ефрейтором. В декабре ему исполнилось бы 24 года. «Похоронка» пришла в Барабинский район Новосибирской области. Дома у военнослужащего остались мать, отчим и сестра.

Отмечается, что Максим в свое время окончил школу № 9 в Куйбышеве. После этого он учился в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина. Минувшей осенью Максим был призван для участия в специальной военной операции.

Проститься с уроженцем Барабинского района можно будет 20 августа с 10:00 до 12:00 в Центре культуры и досуга Барабинска. Молодого человека похоронят на Южном кладбище города.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском простились с санинструктором Антоном Курбатовым, погибшим в ходе СВО.