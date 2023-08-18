Под Новосибирском водитель LADA насмерть сбил перебегавшую через дорогу женщину

Водитель LADA насмерть сбил 38-летнюю женщину в Новосибирской области.

Вечером 17 августа в Ордынском районе Новосибирской области 60-летний водитель LADA насмерть сбил 38-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2121, двигался по автодороге К-17Р "Новосибирск — Кочки — Павлодар" со стороны Новосибирска в направлении с. Кочки и на 130 км трассы совершил наезд на женщину, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода в непосредственной его близости (70 м)», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, женщина-пешеход была пьяной в момент ДТП. В результате происшествия она погибла на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 17 августа около железнодорожной станции Чаны пассажирский поезд сбил 10-летнего ребёнка. От полученных травм он скончался.