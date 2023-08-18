Под Новосибирском жители Верх-Тулы возмутились требованием убрать гаражи из-за участника СВО

В Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области разгорелся скандал с гаражами: местные жители сообщили, что из-за участника СВО от них потребовали убрать десятки гаражей.

Жители села Верх-Тула под Новосибирском пожаловались на то, что их заставляют убирать гаражи. Как говорят местные жители, это произошло из-за того, что по соседству в этом году поселился участник СВО Руслан М. с семьёй.

«В своё время нам выделили место, и мы поставили эти гаражи. Всего их больше 20 там находится. Кроме этих разрешительных бумаг у нас и нет других документов, — рассказала местная жительница Наталья.

– А сейчас мы узнали, что нужен выезд мужчине из этого дома, который является участником СВО. Нам сообщили, что из-за этого гаражи будут убирать».

Местные жители сообщили, что убирать будут более 20 гаражей. У участника СВО есть выезд, но он расположен с другой стороны. Как узнали соседи, для семьи Руслана этот вариант стал неудобным.

«Они много лет стояли там, а теперь что нам делать? Куда их поставить? Мы не понимаем, почему нельзя ему выезжать из дома с другой стороны дороги», — заявляет инициативная группа из Верх-Тулы.

Положение дел объяснила глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболёк. Она говорит, что ни о каких 20 гаражах речи не шло, а для участника СВО просто нет возможности выехать из дома с семьей.

«Этот дом купили в начале 2023 года, но оказалось, что хозяину невозможно выехать: путь преграждают гаражи. Убрать надо три гаража. Все эти гаражи установлены незаконно: никаких земельных участков под них не выделено,

- рассказала Сиб.фм Майя Соболёк.- Но мы их не просто сносим – мы их переносим. Всё в пешей доступности: их просто нужно с одного места убрать и в другое поставить».

Глава Верх-Тулы полагает, что шумиха началась как раз из-за этих трёх гаражей. Остальные владельцы «ракушек», видимо, получили неправильную информацию именно от тех, чьи металлические конструкции действительно мешают выезду: с другой стороны просто нет дороги, чтобы участник СВО смог выехать.

«К тому же, я им обещала, что мы им подсыплем в нужном месте, оплатим услуги погрузчика. Я им объясняю: если он пойдёт в суд, он его выиграет,

- убеждает строптивых соседей Майя Соболёк. — У него есть сейчас временный выход сбоку, но там нет дорожно-уличной сети. У них и прав на эти земельные участки, собственно говоря, нет: они стоят там, потому что стоят».

Сейчас этот вопрос опять временно заглох, потому что участник СВО приезжал в отпуск, а теперь мобилизованный вновь отправился на службу. Тем не менее, трём владельцам незаконных гаражей со временем придётся уступить новому соседу: любой суд признает его требование на выезд знакомый.

Напомним, этой весной в Новосибирске развернулась полномасштабная борьба с незаконно установленными гаражами «ракушками»: металлические конструкции, например, вывезли с улицы Лазурной. Начались работы по демонтажу гаражей и на улице Демакова в Академгородке: там планируют создать рекреационную зону Чербузы.