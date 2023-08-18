Прикрыла шляпкой: певица из Новосибирска Пелагея шокировала поклонников горячим фото

Откровенное фото опубликовала певица из Новосибирска Пелагея в социальных сетях.

Исполнительница народных песен из Новосибирска Пелагея шокировала фанатов откровенным снимком. Фотография произвела фурор в социальных сетях.

Пелагея разлеглась на пляже в одном купальнике и загадочно прикрыла лицо шляпкой.

«Ждём тепла и готовимся к жаре», — пишет фолк-певица в описании фото. Фильтры для обработки снимка она использовать не стала.

Комментаторы восхищены фигурой артистки:

«Ты такая аппетитная, просто супер, детка», — пишут одни.

«Ах, Пелагея Сергеевна! Зачем вы так?» — спрашивают другие.

«Потрясающая, фееричная, соблазнительная», — восторгаются третьи.

«Булочки запеклись, шикарная фигура», — подытоживают остальные.

Напомним, что уроженка Новосибирска Пелагея стада участников фестиваля «Голосящий КиВиН 2023», который проходил в Светлогорске. В один из своих выходов певица выбрала смелое облегающее платье в горошек.