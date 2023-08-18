Семья главы Союза отцов Новосибирской области Майорова приютила двух детей из ЛНР

Двоюродные брат и сестра из Луганской народной республики Вика и Сергей долгие годы жили под обстрелами, но переехали в Новосибирск и поселились в семье главы регионального Союза отцов Сергея Майорова.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров рассказал, как в его семью попали 15-летний Сергей и 16-летняя Вика из села Чернопоповка в ЛНР. Ещё весной общественники начали присматривать семью жившим под обстрелами двоюродным брату и сестре.

«Ульяна Стриж и Юрий Мезинов предложили родителям вывезти детей из-под обстрела. В населённом пункте мало осталось людей, родители согласились, так как их жизни и здоровью действительно угрожала опасность,

- рассказал Сиб.фм Сергей Майоров. – Сначала Юрий Мезинов предложил взять ребятишек себе. Они обычные, деревенские люди, держат корову, и деваться им было некуда. Родители не хотят уезжать и бросать хозяйство. На данный момент там уже год нет электричества. Когда начинаются обстрелы – они уходят и прячутся в погребке».

Как только о Вике и Сергее узнала семья Майоровых, было принято решение пригласить их пожить в Новосибирск на лето. Супруги воспитывают 7-летнего сына и двух дочек, которым по 14 и 19 лет, поэтому подростки из ЛНР быстро нашли поддержку у приёмных братьев и сестёр.

«Ульяна и Юрий посадили их на поезд в Ростове-на-Дону, а мы их здесь встретили. Мама и папа Вики и Сергея подписали документы, что мы – законные представители. Сейчас у нас в семье три Сергея, моего младшего тоже так зовут, - продолжает глава большого семейства.

– Встречали мы их с самоваром, блинов напекли. Они – обычные ребята, просто пережили такое, что никому не пожелаешь. Поначалу много рассказывали про обстрелы. От них недалеко Кременная. А они жили на краю дороги на отшибе посёлка, и через них шла дорога на передовую».

В итоге в Новосибирске Вика и Сергей впервые сходили в бассейн, кинотеатр и аквапарк, 8 июля побывали на большом празднике в День семьи, любви и верности, а сейчас заканчивают смену в детском профильном лагере. В семье Майоровых подростков решили оставить навсегда.

«Мы понимаем, что не можем их отправить туда обратно. Всего две недели назад у них случилась такая трагедия: у Сергея погиб отчим. Как мы можем отправить их, понимая, что они погибнут? Чернопоповка – это зона боевых действий фактически. Гражданские там — как между молотом и наковальней», — рассказал Сиб.фм Сергей Майоров.

Этой осенью Вика отправится учиться профессии медсестры в новосибирском колледже, а её брат освоит профессию повара. Какие проблемы возникли у подростков с украинскими паспортами – читайте в этом материале.

Также напомним, в конце марта 2023 года в Новосибирск прибыли 47 детей из ЛНР. Почти все из них обрели приёмные семьи, несмотря на то, что братьев и сестёр отдавали, не разлучая, по 4-5 человек.