Составлен рейтинг худших кладбищ Новосибирска

В Новосибирске составили рейтинг худших кладбищ по отзывам «2ГИС».

Рейтинг худших кладбищ города по отзывам «2ГИС» составили в «АиФ-Новосибирск». На сегодняшний день в Новосибирске насчитывается восемь кладбищ. Худшим из них стало Северное кладбище — его оценили в 1,8 баллов. Горожане жалуются на отсутствие туалета на территории и хамство со стороны сотрудников. Кроме того, они возмущены ценами на снос аварийных деревьев — за это просят от восьми до десяти тысяч рублей. Они считают, что работники кладбища пытаются «развести людей на деньги».

В 2,4 балла оценили Южное кладбище — претензии людей касаются постоянных потопов. Клещихинское кладбище получило 2,5 баллов: там воруют цветы и перепродают у входа. Особенное возмущение у местных жителей вызывают мигранты, сидящие на оградах, ставящие ноги на надгробья и ворующие еду с могил.

Лучшими из худших кладбищ Новосибирска стали Заельцовское и Кудряшовское (2,8 баллов). На Заельцовском кладбище жители возмущены стаями бродячих собак, аварийными деревьями и кражами. чугунных оград. Кудряшовское кладбище отличилось нехваткой мусорных контейнеров и неудобным графиком работы.

Напомним, что в городе Обь Новосибирской области девочки возрастом 13, 14 и 16 лет регулярно посещают местное кладбище, чтобы осквернить могилы и выпить спиртное.