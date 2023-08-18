сегодня
18 августа, 16:00
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 93.74 | eur 102.1
сегодня
18 августа, 16:00
пробки
5/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 93.74 | eur 102.1
сегодня 14:42
общество проиcшествия

«Пили, курили, матерились»: под Новосибирском девочки-подростки регулярно оскверняют могилы

Фото: соцсети

Под Новосибирском несовершеннолетние девушки оскверняют могилы на кладбище и выкладывают видео в телеграм-канал.

В Новосибирской области в городе Обь девочки возрастом 13, 14 и 16 лет регулярно посещают местное кладбище, чтобы осквернить могилы и выпить спиртное. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказала знакомая несовершеннолетних.

По её словам, поначалу дети ходили на погост, чтобы покушать конфеты, оставленные родственниками умерших, однако позже стали лежать на могилах и снимать видеокружки, которые в дальнейшем публиковали у себя в телеграм-канале.

«Они на видео сидели, пили алкоголь, курили, матерились и харкались», — делится Анастасия (имя изменено).

Фото «Пили, курили, матерились»: под Новосибирском девочки-подростки регулярно оскверняют могилы 2

В дальнейшем, по словам собеседницы, дети стали разбивать могильные вазы об плиты захороненных людей. В соцсетях у девочек на аватарках были фотографии с погоста.

«У них в статусе в WhatsApp было, как они лежат прямо на могиле», — жалуется девушка.

После того, как видео «развлечений» стало достоянием соцсетей, девочки удалили свои страницы во «ВКонтакте» и телеграм-канал.

Напомним, жители в Оби попросили инспекцию по делам несовершеннолетних принять меры после публикации ролика с осквернением могилы.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в