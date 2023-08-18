В Новосибирской области дети оскверняют могилы на кладбище

На кладбище под Новосибирском дети оскверняют могилы.

17 августа в городе Обь Новосибирской области дети оскверняют могилы на кладбище. Местные жители рассказали об этом в беседе с «АиФ-Новосибирск».

В сети появилось видео, где подросток набирает в рот лимонад и выплёвывает его на столик возле одной из могил. Мальчик ругался матом. Его товарищ смеялся и записывал происходящее на видео.

«Прошу инспекцию по делам несовершеннолетних принять меры — уже не первый раз оскверняют могилы, портят их, переворачивают столы и стулья, разбрасывают еду и цветы и лежат на могилках», — сказано в посте.

Один из жителей Оби узнал захоронение на видео — это могила его бабушки и дедушки. Теперь близкие хотят осмотреть кладбище и оценить уровень нанесённого ущерба.

«Затем будем уже искать этих ребят и составлять беседу, потому что к какой-либо ответственности их привлечь не получится, если не нанесён материальный ущерб», — рассказал мужчина.

Оказалось, что это не первый случай вандализма на кладбище. По словам сибиряка, ранее люди замечали разбитые надгробия.

Напомним, что в наукограде Кольцово под Новосибирском вандалы раскрасили памятники на кладбище. В июле этого года вандалы уже устраивали погром на Кудряшовском кладбище.