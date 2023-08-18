Под Новосибирском на дороге нашли пропавшего мальчика

Найденного на дороге в Искитиме ребёнка забрала мать.

В четверг, 17 августа, в Искитиме на дороге нашли ребёнка. Прохожие привели его в один из магазинов, и почти сразу же его мать обратилась в полицию для помощи в поисках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Прохожие привели ребёнка в один из магазинов города. Как отмечают подписчики группы «Автобердск» Вконтакте, фотографию ребенка в здании сделали «в Домострое на кольце».

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что почти одновременно с пропажей ребёнка в районное отделение полиции пришла мать ребёнка и попросила помочь в поисках. Когда ребёнка нашли, он был в ПНД. Сотрудники выдали пропавшего мальчика и проверили, в каких условиях живёт он и остальные дети: мать оказалась многодетной. Выяснилось, что условия проживания приемлемые, и органы опеки не стали усиливать надзор за семьёй.

В МВД отметили, что пока родители мальчика искали его, ребенок не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели вытащили палец ребёнка из игрушечного пистолета.

Также в Новосибирске стоимость сбора ребёнка в школу выросла на 15% в 2023 году.