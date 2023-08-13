В Новосибирске спасатели вытащили палец ребёнка из игрушечного пистолета

В Новосибирске спасатели прибыли на помощь ребёнку.

В Новосибирске произошел необычный случай: ребенок застрял в игрушечном пистолете. Инцидент произошел днем 12 августа в Первомайском районе на улице Одоевского.

Как сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте», специалисты оказали помощь малышу и убедились, что он не нуждается в медицинской помощи.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за прошедшие сутки на улицах Фадеева и Киевской были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Как сообщили спасатели, на улице Фадеева в Калининском районе был найден 85-летний мужчина, который не выходил на связь и дверь в его квартире была заперта.

Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили тело без признаков жизни.

Напомним, в Новосибирской области женщина три месяца прожила рядом с трупом мужа.