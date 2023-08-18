В лесу под Кемерово нашли тело пропавшего 15-летнего подростка

В Кузбассе нашли тело пропавшего 15-летнего подростка и двух его друзей.

В Кемеровской области 17 августа нашли тело пропавшего 15-летнего подростка, который уходил с друзьями в тайгу и заблудился. Двое его младших товарищей найдены живыми и доставлены в населенный пункт. Следователи разбираются в причинах смерти. Об этом сообщает СУ СКР по Кузбассу.

По версии следователей, сообщение о пропаже детей поступило в правоохранительные органы в 6 часов утра, хотя родители пропавших искали своих детей на квадроцикле до 4 часов утра. В поисковой операции участвовали несколько десятков человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтеры.

В региональных пабликах Вконтакте пишут, что 15-летний подросток пошел на гору один, и там двое других подростков нашли его мёртвым. Это расходится с данными полиции: ранее сообщалось, что третий участник похода за шишками остался на заимке.

На момент публикации достоверно неизвестно, почему дети разделились.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском нашли пропавшего 15-летнего подростка.