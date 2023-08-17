Под Новосибирском нашли пропавшего 15-летнего подростка

В Новосибирской области семь дней искали 15-летнего юношу.

В Новосибирской области нашли живым пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщил поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск».

Напомним, молодой человек ушел из дома в селе Красноглинном 10 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

“Найден. Жив. Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» выражает благодарность за помощь и содействие в поиске”, — написали волонтеры на своей странице в ВКонтакте.

Напомним, 16 августа в Новосибирске пропал 61-летний мужчина в очках.