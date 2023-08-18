В мэрии Новосибирска озвучили решение проблемы пробок на площади Труда

В мэрии Новосибирска рассказали, как будут решать проблему пробок на площади Труда.

В борьбе с так называемым «Кольцом ада» задействуют регулировщики, выставленные Группой «ВИС». Об этом сообщил Сергей Эпов, занимающий пост начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо переместить трамвайно-троллейбусное пересечение в левую сторону. Так трамваи не будут перекрывать проезжую часть. На этом участке появятся регулировщики. Это требуется для того, чтобы водители были информированы о приближении трамвая.

Также «ВИС» выставит дежурные тягачи. Остановившийся трамвай можно будет убрать в сторону, задействовав специальную технику. Очередным решением проблемы является регулировка продолжительности светофорных сигналов на перекрестках ул. Станиславского и площади Труда, а также улиц Станиславского и Котовского.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на телевышке рядом с ГТРК подключили в тестовом режиме ночную подсветку.