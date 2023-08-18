В Новосибирске на телевышке рядом с ГТРК подключили в тестовом режиме ночную подсветку

В Новосибирске из телебашни на ул. Римского-Корсакова в Ленинском районе сделали гигантскую световую инсталляцию.

Коллеги из РТРС протестировали архитектурно-художественную подсветку в темное время суток. Скоро в режиме реального времени в эфирах на «России 1» и «России 24», а также на канале «Сибирь 24» зрителям покажут очередную достопримечательность областного центра, да и всего региона.

Эту красоту высотой порядка 200 метров торжественно запустят в ближайшее время. На 140-метровой высоте башню опоясывает медиаэкран. Динамическую архитектурную подсветку создают светодиодные ленты, прожекторы и 8-метровый экран. Лампы подсветки способны менять цвета в зависимости от заданной программы. Испытания световой инсталляции завершатся к концу текущего месяца.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска опроверг снос «замороженного» долгостроя на улице Связистов. Он заявил, что привлекут новых инвесторов, чтобы завершить жилое строительство на участке.