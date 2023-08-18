В Новосибирске ФСБ задержала организаторов ввоза более 30 нелегальных мигрантов

Организаторов незаконного ввоза более 30 мигрантов задержала ФСБ в Новосибирске.

В Новосибирске выявили организаторов незаконного ввоза более 30 нелегальных мигрантов из Центрально-азиатского региона. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Новосибирской области.

«Фигуранты уголовного дела под предлогом организации гостевого пребывания, осуществляли приглашение иностранных граждан на территорию России по частным (гостевым) визам», — говорится в сообщении.

Организаторы приглашали иностранных граждан в Россию через жителей Алтайского края, которые не знали о преступных намерениях. Однако мигранты не зарегистрировано по адресам принимающих сторон, не стоят на миграционном учёте, в установленные сроки из РФ не выезжают и работают нелегально.

ФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ).

Напомним, что в Ленинском и Кировском районах Новосибирска прошли рейды, направленные на выявление нелегальных мигрантов.