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общество

В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров опроверг возможность всеобщей мобилизации

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске глава батальона «Вега» Андрей Панфёров оценил возможность всеобщей мобилизации.

Возможность всеобщей мобилизации оценил глава батальона «Вега» Андрей Панфёров в беседе с «МК в Новосибирске».

Андрей Панфёров выразил сомнения, что всеобщая мобилизация возможна.

«В целом, уже установленная система работает, задачи СВО выполняются. Люди, которые служат, прониклись задачами, которые стоят перед Вооружёнными Силами РФ и государством, готовы защищать Родину, этого достаточно», — сказал комбат.

Он считает, что введение всеобщей мобилизации не имеет оснований, потому что противник уже остановлен. Андрей Панфёров также добавил, что в зону боевых действий идут контрактники.

«Они сейчас нужны. Это опытные люди, которые обучены, готовы служить и выполнять долг. Получают за это достойное содержание», — отметил комбат.

Ранее комбат «Веги» Андрей Панфёров рассказал о погибших бойцах СВО из Новосибирска.

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Диана Джафарова
журналист

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