В Новосибирске на площади Труда выставили регулировщиков

На «Кольце ада» в Новосибирске поставили двух регулировщиков, но ничего не изменилось.

В четверг, 17 августа, на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска прошло выездное совещание прокуратуры по вопросу пробок и регулировки дорожного движения. После совещания ГК «ВИС» сообщила, что выставит на кольце регулировщиков движения и тягачей для трамваев. Судя по утренним пробкам 18 августа, это не помогло.

На момент публикации на площади Труда уже дежурят регулировщики, но движение транспорта с утра было затруднено. К 11:00 движение на участке стало более равномерным.

На совещании озвучили проблему с площадью Труда: для трамваев возникла мёртвая зона в точке пересечения с троллейбусной контактной линией. Это пересечение планируют сдвинуть максимально влево, чтобы трамвай останавливался за пределами проезжей части — но он всё еще будет останавливаться. Чтобы его сдвинуть с опасной точки маршрута, на площадь Труда привезли тягач.

Также изменят режим работы светофоров на пересечении улицы Станиславского и площади Труда, а также на протяжении всей улицы Станиславского и Котовского.

В течение месяца на въезде на площадь Энергетиков со стороны правого берега смонтируют пешеходный мост. Это также повысит пропускную способность транспортной развязки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на площади Труда образовалась пробка из-за сломанного трамвая. Он остановился ровно посреди проезжей части, перегородив движение в сторону площади Энергетиков автомобилям из обеих полос движения.