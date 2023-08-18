В Новосибирске подрядчика оштрафовали на 1,3 млн рублей за сговор с колледжем

Компанию-поставщика закупки в новосибирский колледж уличили в монопольном сговоре.

В 2021 году в Новосибирске Новосибирский авиационный технический колледж имени Галущака сговорился с ООО «Центр промооборудования», чтобы заключить контракт на поставку оборудования по завышенной цене. К таким выводам пришли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным следователей, фирма вступила в картельный сговор с колледжем и заключила контракт на поставку по цене более 15 млн рублей. Антимонопольная служба признала юрлицо виновным в в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения и координации экономической деятельности. Подрядчика закупки оштрафовали на 1,3 млн рублей.

Постановление не вступило в законную силу, и при желании он сможет его обжаловать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске установят новые дорожные камеры фиксации нарушений ПДД за 26 млн. Обе системы будут снабжены видеодатчиками и контроллерами светофора, а также к ним подключат систему бесперебойного питания и инфракрасной подсветки. Для обоих контрактов заказчиком выступает ГКУ «Управление контактной системы». Начальная цена для покупки и установки двух комплектов камер — 26,5 млн рублей. Подрядчика определят до 30 августа.