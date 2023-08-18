В Новосибирске установят новые дорожные камеры фиксации нарушений ПДД за 26 млн

В Новосибирске установят камеры фиксации нарушений ПДД на двух перекрёстках.

На двух перекрёстках в Новосибирске установят дорожные камеры с фото- и видеофиксацией нарушений ПДД. За их установку из бюджета заплатят 26 млн рублей. Контракт опубликовали на сайте госзакупок.

На перекрёстке Вокзальной магистрали и улицы Сибирской установят систему из трёх камер с обзором на улицу Ленина и Сибирскую, а также проспект Димитрова.

Второй комплект камер поставят на пересечении улицы Красина и проспекта Дзержинского в Дзержинском районе. Система из четырёх камер даст обзор на улицы Гоголя, Промышленную, Шекспира и парк «Берёзовая роща».

Обе системы будут снабжены видеодатчиками и контроллерами светофора, а также к ним подключат систему бесперебойного питания и инфракрасной подсветки.

Для обоих контрактов заказчиком выступает ГКУ «Управление контактной системы». Начальная цена для покупки и установки двух комплектов камер — 26,5 млн рублей. Подрядчика определят до 30 августа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водители из Бердска пожаловались на заблокированный объезд во время ремонта дороги. Пока ремонтируют одну из главных улиц – Комсомольскую, некоторые предусмотрительные жители решили перекрыть объездные пути через свои дворы.

Напомним, в Бердске сейчас идёт глобальный ремонт и реконструкция дорог. Так, в минувшие выходные, 13 августа, была перекрыта на въезде трасса Р-256. Это было связано со строительством дорожной развязки в районе вокзала: устанавливали рамные металлические опоры на Вокзальной магистрали. В качестве объездных путей в администрации Бердска называли улицы Спортивную, Ленина и Первомайскую.