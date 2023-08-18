Под Новосибирском поезд сбил насмерть 10-летнего ребёнка

В Новосибирской области поезд насмерть сбил 10-летнего ребенка.

Вечером 17 августа около железнодорожной станции Чаны пассажирский поезд сбил 10-летнего ребёнка. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, смертельное происшествие произошло примерно в 22:00 недалеко от станции Чаны.

«17.08.2023 около 22 часов местного времени вблизи станции Чаны Западно-Сибирской железной дороги в Чановском районе Новосибирской области произошло травмирование несовершеннолетнего, 2013 г.р., проходящим пассажирским поездом. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в надзорном ведомстве.

Проверкой инцидента займется Барабинская транспортная прокуратура. Специалистам предстоит оценить соблюдение норм безопасности при управлении поездом, а также как получилось, что ребенок один вышел на железнодорожные пути без надзора родителей. Для этого проверят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском 32-летний пьяный мужчина попал под поезд.