В Новосибирске синоптик Лапчик озвучила причину перепадов температур летом 2023 года

В Новосибирске текущим летом фиксируются резкие перепады воздуха.

В областном центре температура до +37 градусов в эти летние месяцы сменяется дождями и прохладой до +18. Об этом сообщила Анна Лапчик, руководитель Гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС, передает «МК в Новосибирске».

Специалист рассказала, почему наблюдаются такие перепады. По словам Лапчик, на погодных условиях сказывается направление ветра. Если фиксируется южное и юго-западное направление, то в регион поступает прогретый воздух из Южного Урала и Казахстана. Тогда и происходит аномальная жара.

Синоптик подчеркнула, что при поступлении в область воздуха с севера Урала, с Северного Ледовитого океана начинает наблюдаться холодная погода. Лапчик уточнила, что речь идет о меридиональной циркуляции, когда воздух идет вдоль меридиана. Специалист добавила, что для районов Сибири это обычная ситуация.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в ночь на 15 августа синоптики прогнозировали +6 градусов, туманы и дожди. Областной центр оказался во власти похолодания и 12 августа.