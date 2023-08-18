В Новосибирске сразу на трёх улицах ограничат движение на 2 недели

В Новосибирске на две недели сузили 3 дороги из-за ремонта асфальта и теплотрасс.

Мэрия Новосибирска предупредила, что в городе на трёх участках дорог ограничили движение. Перекрыто движение до конца августа на улицах Чаплыгина, Бурденко и Октябрьской.

На всех трёх улицах причиной перекрытия стал ремонт теплотрасс. Бурденко перекрыли в районе перекрёстка с улицей Горбаня, около дома №31. Работы продлятся до 30 августа.

Участок улицы Чаплыгина в районе дома №35 также будет недоступен до 30 августа.

На Октябрьской проезжую часть сузят на 5,5 метров. Ограничение движения продлится до 4 сентября.

Также в Новосибирске многие улицы остаются перекрытыми или частично ограниченными в движении из-за ремонтных работ. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты, которые всегда находятся рядом с заблокированными участками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском жители Верх-Тулы возмутились требованием убрать гаражи из-за участника СВО.