В Новосибирске в конце августа воздух прогреется до +26 градусов

В Новосибирске в конце текущего месяца температура воздуха составит +26 градусов.

В Новосибирске 19-20 августа ожидаются дожди, воздух прогреется максимум до +21 градуса. На это указывают данные сайта Gismeteo.

21 августа температура снизится до +13..+18, осадки не прогнозируются. Согласно сведениям синоптиков, до конца лета будет наблюдаться переменчивая погода. Отмечается, что солнечные дни чередуются с дождливыми. 22 числа ожидается возвращение дождей, но затем до 26-го будет солнечно, температура воздуха достигнет +26.

Сервис «Яндекс.Погода» указывает, что 22 августа осадки не прогнозируются. В утренние часы будет пасмурная погода, к ночи небо прояснится. По информации всех сервисов, в последний день лета будет солнечно. 31 августа ожидается до +20 градусов.

Как ранее писал Сиб.фм, руководитель Гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик объяснила, с чем связаны перепады температур в Новосибирске летом 2023 года. Она рассказала, что нынешним летом температура до +37 градусов в городе сменяется дождями и прохладой до +18.