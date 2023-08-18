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общество

В Новосибирске во второй раз пропала 15-летняя девочка

Фото: пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» / Сиб.фм

В Заельцовском районе Новосибирска снова пропала 15-летняя Мишель.

17 августа в Заельцовском районе Новосибирска во второй раз пропала 15-летняя Мишель. Она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост девочки — 165 сантиметров, она нормального телосложения. У неё чёрные волосы и карие глаза. В день пропажи девочка была одета в чёрную удлинённую толстовку, чёрные штаны и чёрные кроссовки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей, позвоните по следующим телефонам: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Напомним, что девочка пропадает не в первый раз. 23 июня она вышла из школ, но домой так и не пришла.

Кроме того, в Заельцовском районе Новосибирска пропал 61-летний Павел Кошелько. Мужчина ушел из дома 14 августа и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

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Диана Джафарова
журналист

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