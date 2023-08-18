В Новосибирске выявили очередной опасный частный пансионат для стариков

В Следственном комитете начали проверку после сообщений об очередном частном пансионате в Кировском районе Новосибирска, где за стариков не кормят и не ухаживают за ними.

Очевидцы рассказали об ужасающих условиях, в которых содержатся постояльцы частного пансионата в Кировском районе Новосибирска.

«По словам граждан, санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом,

- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. – По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирована доследственная проверка».

Если все указанные обстоятельства найдут подтверждение, то уголовное дело может быть возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, в данный момент продолжает расследоваться уголовное дело в отношении руководства скандально известной сети пансионатов ООО «Рэмели». Оно было возбуждено после того, как в одном из филиалов избили 98-летнего ветерана ВОВ Ивана Ларионова, который позже скончался. Позже прокуроры Октябрьского района потребовали закрыть и ещё один частный дом, где жизни стариков угрожала опасность.