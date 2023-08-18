В Новосибирске загорелось здание Ленинского рынка

В половине первого пятницы, 17 августа, на Ленинском рынке Новосибирска загорелось здание.

Кадры задымления здания Ленинского рынка в социальных сетях появились в обед пятницы, 18 августа. Густой дым шёл из павильона, который расположен по адресу улица Плахотного, 2а. На место быстро прибыла пожарная машина.

«На момент прибытия было установлено, что на площади 60 квадратных метров горит деревянное перекрытие. В 13-38 открытое горение ликвидировано», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пока на месте работали пожарные, улица Плахотного была перекрыта. Сейчас ограничения уже сняты, а на левом берегу образовались пробки. О пострадавших в МЧС не сообщают.

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