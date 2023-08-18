В Новосибирской области поезд насмерть сбил 10-летнего ребенка

Ребенок погиб в Новосибирской области после столкновения с поездом.

Вечером 17 августа на станции Чаны в Новосибирской области поезд сбил 10-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

“По предварительным данным, 17.08.2023 около 22 часов местного времени вблизи станции Чаны Западно-Сибирской железной дороги в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего, 2013 г.р., проходящим пассажирским поездом”, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка. Барабинская транспортная прокуратура также оценит работу органов и учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Напомним, ранее в Новосибирской области 32-летний пьяный мужчина погиб под колесами поезда.







