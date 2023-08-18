Власти окажут помощь семье погибшего на железной дороге под Новосибирском мальчика

Новосибирский детский омбудсмен Надежда Болтенко высказалась о гибели ребенка под Новосибирском.

Несовершеннолетний погиб на железной дороге в Чановском районе НСО 17 августа. Болтенко подчеркнула, что в срочном порядке связалась с администрацией Чановского района для содействия в оказании необходимой помощи близким мальчика.

Омбудсмен отметила, что семье погибшего ребенка окажут психологическую и социальную помощь. Она также направила запросы в транспортный СК и полицию, чтобы установить причины случившейся трагедии. По данному факту возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

17 августа мальчика насмерть сбил пассажирский поезд. Согласно сведениям пресс-службы Восточного МСУТ СК России, следователи уже осмотрели место ЧП, в настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске спасатели обнаружили в закрытых квартирах тела двух пенсионеров: женщины и мужчины. Оба выезда специалистов произошли в четверг, 17 августа.