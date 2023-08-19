Депутат из Новосибирска Каверзина заметила скрытую камеру в своей приемной

В Новосибирске депутат Светлана Каверзина обнаружила скрытую видеокамеру в своей приемной во время ремонта кабинета.

Депутат Новосибирска Светлана Каверзина обнаружила скрытую видеокамеру в своей личной приемной. Об этом она сообщила на своем Ютюб-канале.

По ей словам, камера была обнаружена во время ремонта. Она была размещена прямо над рабочим столом.

«На проводках написано 11 августа 2022 года, то есть совсем недавно у нас эта скрытая камера появилась», — отметила она.





После того, как депутат с помощником Евгением Фокиным сфотографировали камеру и оставили ее на месте на ночь, утром они обнаружили, что камера пропала, а провода были аккуратно обрезаны.



После инцидента, 19 августа, Каверзина в своем тг-канале заявила, что пришла в отделение полиции написать заявление.



Напомним, ЕСПЧ присудил компенсацию депутату из Новосибирска Каверзиной.