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политика проиcшествия

Депутат из Новосибирска Каверзина заметила скрытую камеру в своей приемной

Фото: Светлана Каверзина

В Новосибирске депутат Светлана Каверзина обнаружила скрытую видеокамеру в своей приемной во время ремонта кабинета.

Депутат Новосибирска Светлана Каверзина обнаружила скрытую видеокамеру в своей личной приемной. Об этом она сообщила на своем Ютюб-канале.

По ей словам, камера была обнаружена во время ремонта. Она была размещена прямо над рабочим столом.

«На проводках написано 11 августа 2022 года, то есть совсем недавно у нас эта скрытая камера появилась», — отметила она.

Фото Депутат из Новосибирска Каверзина заметила скрытую камеру в своей приемной 2

После того, как депутат с помощником Евгением Фокиным сфотографировали камеру и оставили ее на месте на ночь, утром они обнаружили, что камера пропала, а провода были аккуратно обрезаны.

После инцидента, 19 августа, Каверзина в своем тг-канале заявила, что пришла в отделение полиции написать заявление.

Напомним, ЕСПЧ присудил компенсацию депутату из Новосибирска Каверзиной.

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Дамир Трубников

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