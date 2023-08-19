Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил центр военной подготовки «Звезда»

В Новосибирске открылся центр подготовки «Звезда», где можно пройти военную подготовку.

В Новосибирске в 2022 году на базе НВВКУ была создана региональная общественная организация «Звезда», которая занимается подготовкой добровольцев и мобилизованных. В декабре того же года были открыты учебные классы и испытательная лаборатория. Об этом сообщили в правительстве региона.

Цель создания организации заключается в подготовке специалистов, соответствующих современным реалиям ведения боевых действий. Обучение проходит в условиях, максимально приближенных к реальным полевым, с применением современных методик обучения. Инструкторами, имеющими опыт боевых действий, в том числе в СВО, проводится интенсивное обучение.





При поддержке Новосибирской области и сотрудничеству с НВВКУ была создана материально-техническая база, позволяющая выполнять полный комплекс тактических упражнений. «Звезда» располагает учебными помещениями, современным оборудованием, симуляторами полётов БПЛА, лазерным тиром, а также отдельным общежитием и полевым лагерем на 150 человек.

Учебный центр «Звезда» может удовлетворить потребность в начальной военной и профессиональной военной подготовке разных групп населения. НРОО РАТД «Звезда» планирует расширять свои возможности, увеличивать количество дисциплин, создавать собственное производство БПЛА, развивать испытательную лабораторию БПЛА, открывать аналитический центр обработки медиа-информации и ИТ-центр по работе с искусственным интеллектом.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с обучающимися и руководством автономного палаточного лагеря. Травников поблагодарил организаторов центра военно-прикладной допподготовки.





«Фактически полигон теперь становится испытательной лабораторией. Минпромторг находится в постоянном поиске новых производителей, взаимодействует с самодеятельными конструкторами, и конечно прицелы, защиту, беспилотники – всё, что есть возможность испытать и получить оценку действующих военных – это для нас бесценно», — отметил глава региона.

Кроме этого, губернатор добавил, что программа военной подготовки даёт шанс себя попробовать и решить, использовать эти навыки в гражданской жизни или продолжить подготовку уже в составе кадровых подразделений.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области проконтролируют школьное питание детей участников СВО.