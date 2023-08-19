Жительница Новосибирска пожаловалась на дворовых собак в Кузбассе.

Машину жительницы Новосибирска повредили бездомные собаки в кузбасском городе Гурьевск. Кадрами повреждений она поделилась в паблике «АСТ-54» «Вконтакте».

По слом сибирячки, 10 августа у нее сработала сигнализация, однако из окна в темноте ничего подозрительного не увидела, но с утра ее ждал сюрприз. Женщина предположила, что собаки пытались достать кошку из под машины.

«Собаки даже защиту двигателя снизу частично вырвали. Ремонт производить мы будем своими силами», — отметила она.





Она пожаловалась, что не сможет подать в суд на мэрию Гурьевска, так как оценщик перестал отвечать на звонки.

Напомним, в Новосибирске спасатели достали собаку из колодца.