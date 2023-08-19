В Новосибирске спасатели достали собаку из колодца

В Новосибирске собака перегрызла кабель интернета, чтобы её достали из колодца.

В Новосибирске, 19 августа, спасателям поступил сигнал, что в колодце на Бердском шоссе сидит собака. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Прибывшие на место спасатели достали животное из плена. Однако в ведомстве отметили, что собаку скорее всего никто бы не обнаружил, если бы она не перегрызла кабель интернета, тем самым создав сбой в работе.

Сотрудники провайдера пытались найти поломку и наткнулись на пса в яме, который сидел со сломанным кабелем.

«То ли смекалка,то ли случайность»,- прокомментировали в МАСС.

В ведомстве уточнили, что в колодце она просидела не долго, так как отказалась от еды.

В дальнейшем яма была огорожена сигнальной лентой, а информацию о происшествии передали в контролирующие органы.



Напомним, военные из Новосибирска спасли щенка в зоне СВО и сделали его своим талисманом.