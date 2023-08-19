Отец и сын из Новосибирска рассказали, что попали под обстрел на рыбалке

Рыбачившие в Искитимском районе Новосибирской области отец и сын рассказали, как их обстреляли неизвестные.

Как рассказывают участники этих событий, инцидент произошёл около часу дня 17 августа, когда отец с сыном приехали рыбачить на привычное место неподалёку от посёлка Койниха. Перед этим родственники установили сети для ловли.

«Мы услышали автоматные очереди и свист пуль над головой, хруст веток. До машины даже не получилось сразу добраться, так как пули пролетали рядом с ногами в воду, отец прятался под берегом, а я, подбежав к машине и дождавшись паузы между очередями, открыл дверь и зажал звуковой сигнал на руле»,

— рассказал сын в паблике «АСТ-54».

Переждав обстрел, родственники быстро собрали свои снасти и покинули место происшествия. Как утверждают рыбаки, по дороге назад они встретили транспортное средство силового ведомства. Мужчины полагают, что очутились на полигоне, но предупреждения об этом отец с сыном нигде не увидели.

«Машину повредили две пули, к счастью, в нас ни одна не попала, машина стала моим щитом. Боюсь подумать, что было бы, если мы просто пришли пешком... Как итог — два стекла под замену, заднее крыло пробило насквозь», — подводит итог рыбной ловли анонимный рассказчик.

Напомним, вчера Сиб.фм рассказывал о личности бизнесмена, на которого покушался киллер на улице Ипподромской, выстрелив около 8 раз.