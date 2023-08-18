В Новосибирске раскрыта личность бизнесмена, в которого стрелял киллер на Ипподромской

В Новосибирске киллер открыл стрельбу по бизнесмену из Казахстана.

В ночь на 15 августа на улице Ипподромской киллер расстрелял 40-летнего бизнесмена из Казахстана Владимира Ф. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

По данным источника, потерпевший бизнесмен ранее проживал в казахстанском городе Риддер, а позже перебрался в Новосибирскую область, где открыл бизнес по аренде и управлению нежилых помещений.

Мотивы преступника пока неизвестны. Однако, по информации источника, киллер сделал семь выстрелов в упор — во Владимира попало не менее пяти. С места происшествия пострадавшего увезла машина скорой помощи.

По данным источника, Владимир проживал в доме, рядом с которым произошла стрельба. На парковке мужчина всегда парковал свой автомобиль Toyota RAV-4 — на момент стрельбы бизнесмен также был на этом авто. В распоряжении Сиб.фм оказалась фотография машины до инцидента.





По данным Сиб.фм, автомобиль зарегистрирован на близкую родственницу пострадавшего. Корреспондент Сиб.фм связался с женщиной, однако она отказалась комментировать ситуацию.

«Я не буду общаться на эту тему. Без комментариев», — сказала собеседница.



Сейчас киллера ищут правоохранительные органы. После стрельбы Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело.

Напомним, на улице Ипподромской в Новосибирске неизвестный семь раз выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления.

Как ранее писал Сиб.фм, появились кадры расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске.