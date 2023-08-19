Под Новосибирском медведь загрыз корову в поселке

В Новосибирской области медведь задрал корову в центре поселка.

В Новосибирской области жители Чулымского района в мессенджерах делятся фотографиями последствий нападения медведя на корову в поселении Каськовка. Об этом пишет «Чулымская газета».

По данным издания, инцидент произошел утром 17 августа, когда погибшее животное было обнаружено возле клуба в центре села.

Глава администрации Куликовского сельсовета Андрей Крюгер сообщил, что хищник оставил следы. После происшествия местные жителя боятся выходить из дома.

Крюгер уже обратился в ЕДДС и районную администрацию для решения проблемы. Он намерен через министерство природы добиться выдачи путевки на отстрел агрессивного медведя. Подобные случаи уже были на территории сельсовета, но обычно медведи бродят по окраинам и не заходят в центр поселений. Весной этого года бурый хищник был замечен недалеко от Куликовки. Год назад в Каськовке также пострадала корова, но это произошло на пастбище, и медведь был застрелен.



Напомним, в Венгеровском районе Новосибирской области медведь пришёл на стоянку и задрал двух лошадей.