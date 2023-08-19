В Новосибирской области медведь задрал двух лошадей на стойбище

В Венгеровском районе Новосибирской области медведь пришёл на стоянку и задрал двух лошадей.

Очевидцы сняли видео, на кадрах которого запечатлели результаты визита медведя. Как рассказывают местные жители, косолапый пришёл на стоянку лошадей в ЗАО "Усть-Изеевское" Венгеровского района. Позже животноводы обнаружили разодранную лошадь.

«Это продолжение уже. Это снова летняя стоянка скота ЗАО "Усть-Изеевское", 18 августа, — рассказывает автор ролика, который появился в телеграмм-канале «Инцидент-Новосибирск»,

- Это вторая жертва медведя в этом же загоне. Видно, что он выпустил кишки, на боках – следы от когтей».

Как говорят очевидцы, медведя этим летом в Венгеровском районе видят не первый раз. Также косолапый орудует в районе села Новосилаш в Усть-Таркском районе Новосибирской области: там за лето пропало 9 овец.